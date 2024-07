Davi Brito revolta internautas ao mostrar intimidade na web: ‘Nojo’; entenda

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O campeão do BBB 24, Davi Brito, não cansa de se envolver em polêmicas. No último final de semana, o ex-brother, que estava em Parintins para o Boi Bumbá, postou um vídeo sendo massageado, mas um detalhe chamou atenção.

Mesmo com as partes intimas cobertas com uma toalha, na gravação é possível ver que ele ficou excitado com a massagem profissional, e isso não impediu que ele publicasse o vídeo nas redes.

Na rede X, antigo, Twitter, as pessoas se mostraram revoltadas com a atitude: “Mas que situação constrangedora e vexatória para a funcionária. Tão sem noção que ainda publica isso como se fosse o máximo. Simplesmente ridículo!”, disse um.

“O nojo absurdo que sinto desse cara”, comentou outro. “O problema não é excitação com massagem. MAS ELE FICAR EXCITADO, POSTAR, PRINCIPALMENTE COM A CARA DA PROFISSIONAL, E AINDA COM ESSA MÚSICA, DESCULPA, MAS P*TA QUE PARIU, NÃO TEM COMO DEFENDER ISSO NÃO!”, opinou um terceiro.

