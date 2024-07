Com mais de 1,4 mil procedimentos, Brasiléia celebra ação da saúde

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A prefeitura de Brasiléia encerrou nesse domingo, 30, o “Itinerante Mais Saúde em Ação” com atendimento de especialidades e quase 1500 procedimentos, superando todas as expectativas da prefeita Fernanda Hassem e equipe de saúde, liderada pela secretária Alissandra de Araújo.

Os recursos para realização dos itinerantes são do senador Alan Rick, que destinou mais de R$ 2,6 milhões para a realização de mutirões de consultas e exames, que também atendem ao público autista. “Quem mora no interior tem ainda mais dificuldade de conseguir uma consulta com um especialista, porque esses profissionais não estão no postinho. De lá, o paciente é encaminhado para o hospital e aí começa a espera. Destinamos a emenda e pedimos à prefeita que leve também para a zona rural”, disse o senador.

Era comum ver mães, pais e pacientes atendidos expressando a alegria de poder contar com os trabalhos de especialidades ofertados pela secretaria de saúde, evitando o deslocamento até a capital acreana.

Os trabalhos realizados nesses dois dias (29 e 30), reforçam o compromisso da gestão municipal com a saúde credenciando ainda mais o municipio como a melhor saúde do Acre, conforme os dados do Previne Brasil.

Para a secretária Alissandra de Araújo, o sentimento é de dever cumprido após a demanda encaminhada pela prefeitura. “É muito importante deixarmos claro que há atendimentos que não são de responsabilidade do município mas, a prefeita, entendendo a necessidade da população, vai atrás do que é preciso, que é o recurso financeiro e disponibiliza os atendimentos. Ver a satisfação da nossa população não tem preço. Parabenizo a equipe da secretaria de saúde, eles se doaram 100% para essa ação e o sucesso com certeza é fruto da dedicação deles. Agradecemos ao senador Alan Rick, que entende a importância desse atendimento, e atendeu o pedido da prefeita indicando a emenda para a ação”, destacou a secretária.

A prefeita Fernanda Hassem agradeceu o apoio do senador e informou que todo mês vai realizar uma edição do projeto itinerante. “Nunca que eu ia conseguir fazer isso sozinha. O recurso que o município tem só consegue atender a atenção básica. Aquele do postinho, com clínico geral, enfermeiro, vacina. Especialista não teria como se não fosse o apoio como esse que estamos recebendo do senador. Agora, teremos esses atendimentos itinerantes todo mês”, finalizou.

Sobre os atendimentos:

Sábado 29/06/2024

38 Exames de Endoscopia

78 Exames de Ultrassonografia

68 Consultas em Otorrinolaringologia

07 Exames de Otorrinolaringologia

38 Consultas em Fonoaudiologia

133 Consultas em Ortopedia

15 Exames de Eletroencefalograma

110 Consultas em Oftalmologia

214 Exames de Tonometria

Total 933 procedimentos

Domingo 30/06/2024

30 Consultas em Medicina da Família e Comunidade

62 Consultas em Clínica Médica

07 Consultas em Endocrinologia

12 Consultas em Ginecologia

19 Consultas em Pediatria

35 Consultas em Psiquiatria

38 Exames de Endoscopia

43 Exames de Ultrassonografia

43 Consultas em Otorrinolaringologia

10 Exames de Otorrinolaringologia

23 Consultas em Fonoaudiologia

24 Consultas em Ortopedia

13 Exames de Eletroencefalograma

54 Consultas em Oftalmologia

106 Exames de Tonometria

24 Exames de Bioimpedância

Exames de Fonoaudiologia (faltando contabilizar)