Cavalgada e show de Gerson Rufino marcam o Festival do Feijão no Juruá

O VII Festival do Feijão de Marechal Thaumaturgo, iniciado na sexta-feira, 28, já teve cavalgada, show do cantor Gerson Rufino, exposição da produção agrícola, escolha do rei e rainha Fest 2024 e o Fight combate. Uma multidão acompanha a programação no município, que prossegue até terça-feira, 2.

A festividade conta com a presença da vice-governadora Mailza Assis e do deputado estadual Clodoaldo Rodrigues. Daniel Belniamino, diretor de Políticas de Gestão Ambiental de Povos e Comunidades Tradicionais e Desenvolvimento Rural e Sustentável representou a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, no festival.

O prefeito de Marechal Thaumaturgo, Valdelio Furtado, destaca seu compromisso em fortalecer o setor produtivo. “Temos investido mais de R$10 milhões somente em distribuição de maquinários e equipamentos agrícolas, apoio ao fomento e comprando a produção agrícola para as escolas. Nosso compromisso com a agricultura continua firme. E o festival é prova disso”, pontuou.

Na edição anterior, de acordo com a Comissão Organizadora, foram movimentados mais de R$ 5 milhões em negócios no Festival do Feijão, que vai terminar na terça-feira, 2.

Mais de R$ 3 milhões para fortalecer o setor agrícola

Prefeitura de Marechal Thaumaturgo e o Incra assinaram o contrato de liberação R$ 344 mil de crédito instalação, modalidade “Apoio Inicial” às famílias do PAE Triunfo/ Porongaba e Resex Extrativista do Alto Juruá. Houve ainda assinatura do contrato entre CONAB/ Prefeitura e Coopersonhos para aquisição de alimentação pelo PAA e a liberação de R$ 3 milhões de emendas do deputado Zezinho Barbary para fortalecer o setor agrícola.