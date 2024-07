Bocalom diz que “floresta em pé” gera miséria de produtores rurais

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Num discurso de 18 minutos na abertura de um Workshop de Empreendedorismo em Rio Branco, na manhã desta segunda-feira (1), o prefeito Tião Bocalom fez um discurso onde disse se envergonhar da incapacidade de sua gestão e afirmou ainda que floresta em pé gerou miséria a produtores.

Bocalom foi o primeiro do dispositivo de autoridades a ter a fala. O discurso começou defendendo o slogan de sua gestão, o “produzir para empregar”, no sentindo do município deixar de depender de transferência de recursos federais para obter crescimento econômico, apostando numa evolução do pequeno produtor. “É vergonhoso uma capital onde 40% de sua população depende do Bolsa Família. Isso mostra a incapacidade do poder local de não criar oportunidade para que o setor privado crie renda. Esse é o grande desafio da nossa gestão”, disse.

Depois, Bocalom citou “o canteiro de obras” instaurado na capital, se referindo as obras dos viadutos, do Mercado Municipal Elias Mansour e outras programadas para as próximas semanas. Em continuação a uma espécie de autocrítica, o gestor afirmou que as benfeitorias não mudam o panorama econômico de Rio Branco. “Isso é passageiro, sazonal, não é constante. Temos que criar um circuito de geração de emprego constante, não dá pra continuar desse jeito”, afirmou o prefeito.

Ao longo de sua fala, Tião Bocalom citou que gestões anteriores sucatearam os apoios aos pequenos produtores, e defendeu que a floresta em pé não gerou o ciclo econômico esperado sequer para os produtores rurais. “Essa tal de Floresta não nos deu nada, só deu miséria. O povo que mora na floresta está aí todo lascado, dependendo de Bolsa Família. As outras gestões não tinham compromisso nenhum com a zona rural, porque a riqueza se multiplica no campo, é lá que você planta”, apontou.

Por fim, o prefeito destacou a compra de calcário, a compra e recuperação de equipamentos agrícolas, a manutenção de ramais e a mecanização da produção em sua gestão. Disse ainda que a compra de 20 ônibus elétricos para implementação no sistema de transporte público demonstra o compromisso da gestão com o meio ambiente.

De acordo com dados do Governo Federal, Rio Branco, é a cidade com maior número de famílias contempladas pelo Bolsa Família no Acre em maio. São 43,9 mil. Na sequência dos cinco municípios com maior número de beneficiários aparecem Cruzeiro do Sul (14.133), Sena Madureira (9.111), Tarauacá (8.715) e Feijó (5.919).