Atriz escorrega e leva tombo durante apresentação na Dança dos Famosos

A atriz Barbara Reis escorregou e levou um tombo ao fazer um passo na semifinal da Dança dos Famosos, atração do Domingão com Huck, neste domingo, 30. Ao lado do coreógrafo Vinícius Mello, Barbara se apresentou com uma dança contemporânea, ao som da música Someone You Loved, de Lewis Capaldi.

O tombo aconteceu durante um passo com uma pirueta, e desestabilizou a atriz. Abalada com o erro, ela seguiu dançando, mas acabou perdendo alguns décimos nas notas dos jurados.

Barbara, que interpretou Aline na novela Terra e Paixão, se apresentou depois de Lucy Alves, que tirou apenas notas máximas em sua apresentação.

“É necessária muita coragem para fazer o que vocês fazem. Não interessa se grudou em uma coisa aqui, mas a sua expressão é de atriz, você jogou toda a sua emoção. O final foi uma dor, lindo”, avaliou Juliana Paes, que fazia parte do júri artístico da edição.

“Aquele passinho ali que você caiu me tocou, porque o erro se transforma. A fragilidade é o que nos torna humanos. Do que chega para mim, dou nota dez”, acrescentou Reynaldo Gianecchini.

O júri técnico, porém, foi mais criterioso na avaliação. Zebrinha, Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus tiraram alguns décimos de Barbara.

“Você traz uma coisa para mim que o corpo não aprendeu a mentir, não é hipócrita. Você se move com verdade, conta a história com verdade. Entretanto houve alguns contratempos. Não me incomoda a queda, mas a recuperação. Cair a gente cai, mas não se recuperar bem foi o problema”, disse Zebrinha.

No X, antigo Twitter, a apresentação se tornou um dos assuntos mais comentados. Alguns internautas elogiaram a atriz, e disseram que o tombo não atrapalhou a história por trás da dança.

“Eu achei a dança da Bárbara a mais bonita, mais emotiva e o tombo entrou no enredo para mim”, escreveu um usuário. “Gostei muito mais do que o Giane falou sobre o tombo da Bárbara. Entendo e concordo com o motivo técnico, mas achei a dança dela tão linda, o sentimento que eles passaram belamente”, complementou outra.

Veja o vídeo: