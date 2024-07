Acusado de matar vereador é preso; dívida seria motivação

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

José F.M., de 62 anos, foi preso pela Polícia Civil, acusado de matar o vereador do município de Novo Horizonte do Oeste, em Rondônia, Daniel de Souza Lopes. O crime aconteceu no dia 21 de junho deste ano.

Segundo a Polícia, o vereador tinha uma dívida com o assassino, o que ocasionou o assassinato.

O corpo do vereador foi encontrado com perfurações, um corte profundo no pescoço. O criminoso arrancou uma das orelhas da vítima e fez um corte grande na boca de Daniel.

Após o crime, o assassino fugiu do município de Novo Horizonte. A justiça decretou a prisão do acusado.

Nesta manhã, os policiais localizaram o assassino no município de Mirante da Serra, onde foi preso e levado para o sistema prisional.