Acre inicia julho com gasolina a R$ 6,99 e diesel R$ 7,18, os mais caros do país

O mês de julho começa com o litro da gasolina comum custando, em média, R$6,99 nos postos do Acre. É o maior valor médio do País no período, segundo o levantamento semanal de preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A gasolina aditivada está custando, no preço médio, R$7,04 nos postos do Acre, único valor do Brasil acima dos sete reais para esse combustível.

O óleo diesel está custando R$7,18, também de longe o maior valor do País na comparação com os Estados onde a ANP conseguiu completar o levantamento. o mesmo acontece com o S10 (R$7,23).

Já o etanol está cotado, no preço médio por litro, R$4,73, valor que perde para os praticados pelos postos do Rio Grande do Norte, R$4,77.

O preço dos combustíveis também sofre elevação com a seca dos rios em várias regiões do Acre, sendo que Santa Rosa do Purus, Jordão, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo são os mais afetados atualmente. A dificuldade de navegação eleva o custo do frete e, consequentemente, dos produtos ali comercializados, entre estes os combustíveis.

O levantamento da ANP sofre alguns problemas no Rio Grande do Sul, o que dificulta comparações. “As intensas chuvas que atingem o estado do Rio Grande do Sul impossibilitaram a realização do Levantamento de Preços de Combustíveis (LPC) da ANP em algumas das 36 cidades que compõem o contrato nesse Estado, resultando em interrupções ou reduções parciais na publicação dos dados. Até que a situação se normalize nas cidades afetadas, é possível que desafios técnicos e operacionais gerem intermitência na coleta e divulgação dos dados em determinados municípios”, informa a agência.