Abandono do Parque Plácido de Castro é investigado no Acre

Criado com o propósito de ser um dos pontos turísticos do Acre, o “museu” a céu aberto que conta a história da morte do “herói” da Revolução Acreana, Plácido de Castro, encontra-se atualmente abandonado. O Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) decidiu abrir uma investigação para apurar o abandono do espaço público. O documento foi publicado na edição do Diário Eletrônico desta segunda-feira, 1°.

O Parque Municipal Plácido de Castro foi construído em agosto de 2008, durante o governo petista de Binho Marques, na região do Seringal Benfica, local da emboscada de 9 de agosto de 1908, que culminou com a morte do coronel José Plácido de Castro. A obra comemorava o centenário do fato histórico.

De acordo com a promotora Dulce Helena de Freitas Franco, chegou ao conhecimento do Ministério Público Estadual, mediante Relatório Técnico nº 505/2023, elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico do órgão, a notícia sobre o suposto abandono do Parque Histórico e Ambiental José Plácido de Castro, localizado no Seringal Benfica, na zona rural de Rio Branco.

Diante disso, o MP-AC instaurou um procedimento preparatório que antecede o inquérito civil para apurar as denúncias. “Com o fito de apurar os fatos ora aventados”, diz trecho do despacho.

A promotoria também determinou que fosse enviado ofício à Fundação de Cultura Elias Mansour, requisitando que, no prazo de 20 dias, preste informações acerca do anteprojeto do Complexo Cultural da Lápide de Plácido de Castro.