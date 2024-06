Mulher pula de moto em movimento durante discussão com marido

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Mayara Cristina Alves Luna, de 25 anos, sofreu ferimentos graves na noite deste sábado, 29, após se jogar de uma motocicleta em movimento na Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro Vila Nova, em Rio Branco.

De acordo com informações fornecidas pela própria vítima à polícia, Mayara estava retornando da parte Alta de Rio Branco junto com o marido, em direção à residência do casal no bairro Conquista. Durante o trajeto, uma intensa discussão se iniciou entre o casal enquanto ainda estavam na motocicleta. Temendo ser agredida pelo marido ao chegarem em casa, Mayara, que até então identificou o marido apenas como “Malbec” e mencionou que ele cumpre regime de monitoramento, decidiu se jogar da moto. Ela caiu violentamente e bateu a cabeça no asfalto.

Anúncios

Apesar de estar usando capacete, Mayara sofreu um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) leve, um corte profundo na cabeça e apresentou sangramento ativo.

Uma ambulância de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros e encaminharam Mayara ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Seu estado de saúde foi considerado estável, mas ela apresentou grave confusão mental e perda momentânea de consciência.

A reportagem conversou com o pai da vítima, que estava no hospital de Rio Branco e confirmou a versão da filha.

A Polícia Militar foi acionada, e após coletar as primeiras informações, realizou uma ronda ostensiva na região, mas não conseguiu localizar o marido da vítima.