Michael Jackson deixou dívidas de R$ 2,7 bilhões ao morrer, diz jornal

Michael Jackson acumulava cerca de US$ 500 milhões (R$ 2,7 bilhões na atual cotação) em dívidas antes de morrer, em 2009.

O que aconteceu

Os valores dos débitos deixados pelo rei do pop constam em documentos do espólio do artista no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, nos Estados Unidos. As informações do jornal The New York Times.

Credores reivindicaram o pagamento dos débitos após a morte de Michael. Conforme os documentos, pelo menos 65 credores cobraram os valores devidos, e alguns até acionaram a Justiça para receber os débitos por meio do espólio deixado pelo artista.

Michael deixou “um emaranhado de ativos e passivos financeiros” ao morrer, conforme o New York Times. O jornal ressalta que o cantor, que era conhecido por seu estilo “extravagante”, gastava dinheiro “sem limites”.

O espólio de Michael Jackson está em disputa com a Receita Federal dos EUA após auditoria fiscal. Ao jornal, o representante do espólio do rei do pop não quis se manifestar sobre as dívidas. Entretanto, conforme o NYT, os responsáveis pelo bens deixados pelo cantor dizem ter eliminado as dívidas do espólio e que quase todas as reivindicações dos credores e os litígios foram resolvidos.

Michael Jackson morreu em 2009, aos 50 anos, em decorrência de uma parada cardíaca.