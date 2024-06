Lagartas devastam pasto e 7 mil bois morrem em Roraima

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A morte de mais 7 mil bois e vacas por falta de pasto ocorreu no período de ao menos 40 dias em Roraima. O problema, que deixou o estado em situação de emergência em 10 dos 15 municípios, é causado pela infestação de lagartas e ervas daninhas que têm devorado a comida do rebanho em propriedades rurais.

Desde maio, morreram 7.139 cabeças de gado. No interior, as áreas das fazendas viraram cemitérios de animais mortos de fome. O levantamento do prejuízo é do Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural (Iater), órgão do governo do estado que acompanha a situação junto aos produtores afetados.

Anúncios

A estimativa é que ao menos 54 mil hectares de pasto – o equivalente a 75 mil campos de futebol, tenham sido devastados. O prejuízo, até agora, é de R$ 63 milhões, entre perda de gado e capim morto em 840 propriedades de Roraima, conforme estimativa preliminar do Iater. Equipes ainda estão em campo e o dano pode ser maior.

O motivo da morte desse gado é a infestação de lagartas das espécies lagarta-do-cartucho-do-milho(Spodoptera frugiperda) e o curuquerê-dos-capinzais (Mocis latipes). Elas devoram o pasto que serve de alimento para os bois.

O problema chegou a comunidades indígenas. Há relatos de plantações de milho, mandioca, feijão, além de hortaliças no município de Uiramutã, como a região de Willimon, conforme o Conselho Indígena de Roraima (CIR).

Diante da situação, com um número crescente de gado que morre a cada dia, o governo decretou situação de emergência. A ideia é oferecer apoio financeiro a produtores rurais das regiões afetadas.