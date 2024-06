Isabelle Nogueira é anunciada como musa da Grande Rio no Carnaval de 2025

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A escola de samba do Rio de Janeiro Grande Rio anunciou Isabelle Nogueira como uma das musas da agremiação no desfile de 2025.

O que aconteceu

Anúncios

Grande Rio anunciou a ex-bbb como musa da escola em postagem no Instagram neste sábado (29). “A Grande Rio dá as boas-vindas a Isabelle Nogueira, nossa mais nova musa para o Carnaval 2025”, escreveu a agremiação.

No próximo Carnaval, a Grande Rio vai levar para a Marquês de Sapucaí uma homenagem ao Pará. O enredo da agremiação será intitulado “Pororocas Parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós”.

Isabelle Nogueira já desfilou no Carnaval do Rio. A cunhã-poranga do boi Garantido do Festival de Parintins esteve na Sapucaí em 2018, no desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel, que naquele ano homenageou os bois Garantido e Caprichoso, de Parintins.