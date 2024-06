Criciúma fica no empate com o Internacional, no Heriberto Hülse

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

No complemento da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Criciúma recebeu o Internacional, neste domingo (30), no Heriberto Hülse. O objetivo de Tigre era se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o Inter queria se aproximar do G6. No final, o jogo terminou empatado, o que acabou não sendo bom para nenhum dos dois: Bruno Henrique e Claudinho marcaram.

Apesar de jogar fora de casa, o Internacional já está acostumado a atuar em Criciúma, uma vez que tem usado o Heriberto Hülse em alguns de seus jogos como mandante. Desta maneira, o Colorado foi para cima em busca do primeiro gol e teve chance logo cedo, mas o chute de Wanderson não saiu forte.

A primeira jogada de real perigo na partida, no entanto, foi do Criciúma, quando Newton recebeu na entrad da área e chutou, a bola desviou na defesa e Fabrício defendeu. O jogo seguiu desta maneira, com os dois times tendo oportunidades. Aos 17, Bruno Henrique mostrou que também veio para decidir e pegou de primeira após passe de Wanderson e obrigou Gustavo a fazer grande defesa.

O Inter começou a crescer na partida, teve outras oportunidades e passou a ameaçar de forma mais concreta o Criciúma. O gol, no entanto, veio aos 39. Thiago Maia tocou na área para Lucca, que cruzou na medida para Bruno Henrique finalizar e marcar: Internacional 1 a 0 aos 39 minutos. O placas se manteve até o final do primeiro tempo.

Na volta para a segunda etapa, o Criciúma apostou em uma mudança: Fellipe Mateus no lugar de Newton. A primeira oportunidade no segundo tempo foi quando Tobias Figueiredo desviou de cabeça e Fabrício defendeu para salvar o Internacional.

O Colorado já respondeu aos quatro, quando Bruno Henrique chutou de fora da área, mas mandou por cima. Precisando pelo menos do empate, o Criciúma passou a crescer no jogo e criou boas chances. Arthur Caíke e Fellipe Mateus levaram muito perigo ao goleiro Fabrício ainda antes dos dez minutos.

A melhor chance, no entanto, foi quando Claudinho cruzou da direita, Marcelo Hermes cabeceou e a bola passou muito perto. O Criciúma então fez mudanças: Bolasie e Eder nos lugares de Allano e Trauco. O Inter também fez mexidas pouco depois, mandando a campo Aránguiz e Hyoran.

Aos 27 minutos, Éder recebeu na área e chutou de canhota, mas o goleiro Fabrício defendeu de maneira espetacular para salvar o Colorado. Até que aos 33, Bolasie recebeu na esquerda e cruzou para Arthur Caíke desviar. A bola ficou para Claudinho, que chutou forte e marcou: 1 a 1.

Depois do gol de empate do Tigre, a melhor chance foi do Inter, quando Alan Patrick, já nos acréscimos, recebeu e bateu cruzado, mas mandou pra fora. Desta maneira, o jogo terminou mesmo empatado.

Na próxima rodada do Brasileirão, o Internacional vai enfrentar o Fluminense, na quinta-feira (04), às 20h (de Brasília), no Maracanã. O Criciúma joga na quarta-feira (03), e recebe o Cruzeiro, no Heriberto Hülse, às 20h (de Brasília).