Como Stepan Nercessian, veja famosos que pediram emprego em redes sociais

O ator Stepan Nercessian, 70, usou as redes sociais recentemente para pedir ajuda de seguidores nas redes sociais. Em seu Instagram, o veterano da Globo contou que está buscando novas oportunidades de trabalho, mas que não consegue ser contratado se não tiver um bom número de seguidores no Instagram.

E o presidente do Retiro dos Artistas não foi o único a apelar para as redes sociais para expor a busca por emprego. Além dele, outros veteranos do meio artístico também recorreram à internet. Relembre:

Famosos que pediram emprego nas redes sociais

Sérgio Hondjakoff

Famoso por interpretar o personagem Cabeção em “Malhação“, Sérgio Hondjakoff pediu emprego nas redes sociais em janeiro de 2024. “Produtores de elenco, emissoras de TV, séries de streaming, cinema, novelas e eventos. Estou disponível para trabalhar muito em 2024”, escreveu, anunciando, também, seu número de WhatsApp.

Marcos Oliveira

“Oi gente, eu sou o Marcos Oliveira e estou na batalha. Estou sem contrato e quero trabalhar. Beijos”, escreveu o ator Marcos Oliveira, de “A Grande Família“, em seu Facebook, em 2016. Desde então, o ator voltou às redes sociais diversas vezes para pedir ajuda financeira, e chegou a admitir que tinha uma dívida de R$ 350 mil.

João Velho

Filho de Cissa Guimarães e Paulo Cesar Pereio, o ator João Velho, que também já integrou o elenco de “Malhação“, foi outro que recorreu ao Facebook para procurar emprego. ““Olá, estou sem trabalho no momento. Gostaria de receber propostas para trabalhos que envolvam decorar texto e/ou improvisar, fazer personagem, dublar personagem, cantar, stand-in e inovações interessantes. Prometo honrar todos os compromissos”, escreveu, à ocasião.

Joana Fomm

Em 2016, a intérprete de Perpétua em “Tieta” (1989), Joana Fomm, escreveu, em seu Facebook: “Amigos, estou precisando trabalhar. Como atriz ou jornalista. Tem horas que fica difícil. Ainda não tinha encarado essa. Alguém precisa de mim?”

E comentou, em um blog: “Fiz alguns trabalhos na TV a cabo, mas pagam mal. Eu preciso de dinheiro”.

Neusa Borges

Depois de pedir emprego em diversas entrevistas, a veterana da Globo Neusa Borges foi ao perfil do Facebook do diretor Gustavo Reiz, da Record TV, pleitear um papel em “Escrava Mãe” (2016). “É tudo que estou pedindo a Deus, para fechar com chave de ouro minha carreira”, escreveu a atriz, que conseguiu o papel.