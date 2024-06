Cirúrgico no Castelão, Fortaleza vence Juventude em confronto direto pela Série A

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Fortaleza entrou em campo contra o Juventude na tarde deste domingo, 30, pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com o apoio de seu torcedor na Arena Castelão, a equipe tricolor venceu o Alviverde por 2 a 1 e engrenou o seu segundo triunfo consecutivo na elite do futebol nacional.

Apesar de ter iniciado o jogo melhor do que os donos da casa, o Juventude não conseguiu sustentar a intensa pressão ofensiva do Leão e apenas assistiu a equipe de Juan Pablo Vojvoda marcar duas vezes com “El Gato” Lucero, de pênalti, e Pikachu, em contra-ataque fulminante, e, assim, garantir a vantagem para o intervalo.

Na etapa final, o Fortaleza abdicou da posse da bola e adotou uma postura mais reativa para explorar os espaços deixados pelo Juventude em suas investidas ao ataque. O Leão chegou a acertar o travessão com Tinga, mas não produziu volume de jogo ofensivo suficiente para ampliar o marcador. O clube gaúcho, por sua vez, melhorou no segundo tempo e até mesmo descontou com Ewerton, mas não conseguiu superar a defesa tricolor novamente antes do fim da partida.

Após a vitória sobre o Juventude, o Fortaleza tem mais um importante compromisso válido pelo Campeonato Brasileiro de 2024. O Leão irá visitar o Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, às 20h (horário de Brasília) da próxima quarta-feira, 3, e a promessa é de mais um duelo de alta intensidade entre os dois tradicionais times do futebol nacional.

Fonte: SOUFORTALEZA