Chegada de onda polar deixa domingo frio e ventilado no Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Neste domingo, 30, a chegada de uma onda polar deixa o tempo frio e ventilado, com chuvas pontuais, no Acre. No leste e sul do estado (microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira), a chegada de uma onda de frio polar, logo nas primeiras horas, deixa o tempo instável, frio e ventilado. As chuvas podem ocorrer, principalmente, nas primeiras horas. Alta probabilidade de chuvas fortes, em alguns pontos. Os ventos sopram ininterruptamente, entre fracos e moderados, com fortes rajadas, da direção sudeste.

No Centro e oeste do estado (microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá), a chegada de uma onda polar deixa o tempo instável, com muitas nuvens e chuvas a qualquer hora. A temperatura sofre declínio a partir da tarde. Alta probabilidade de chuvas fortes. Os ventos sopram, entre fracos e moderados, da direção sudeste.

Anúncios

Temperaturas:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 15 e 17ºC, e máximas, entre 22 e 24ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 14 e 16ºC, e máximas, entre 22 e 24ºC;

– Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 15 e 17ºC, e máximas, entre 23ºC e 25ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, com mínimas oscilando entre 17 e 19ºC, e máximas, entre 25ºC e 27ºC;

– Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 19 e 21ºC, e máximas, entre 29 e 31ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 30 e 32ºC;

– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 30 e 32ºC.

Com informações O Tempo Aqui