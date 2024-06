Cantora Maiara aparece ‘grogue’ em vídeo e causa espanto entre seguidores

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Desde que iniciou seu processo de emagrecimento, a cantora Maiara, que faz dupla com a irmã Maraisa, tem chamado a atenção dos fãs e seguidores a cada aparição pública. Dessa vez não foi diferente. A artista sertaneja apareceu no Instagram ostentando um novo visual, totalmente morena, mas a publicação causou alvoroço entre o público.

Nas redes sociais, muita gente estranhou a fala de Maiara, que parecia diferente do habitual. “Que bizarro, parece que tá chapada”, disse Nayara Fernanda, num comentário no Instagram. “Dopadassa”, resumiu Gi Torres na mesma rede social. “Ela tá meio grogue”, observou Mirelle de Fátima. Nos últimos meses, a cantora perdeu mais de 45 quilos.

A mudança de visual também fez com que muitos fãs quase não reconhecessem a cantora. Maiara chegou a ser comparada com a atriz Larissa Manoela numa publicação. “Eu achei que era a Larissa Manoela”, disse Isabelly Marmoratto. “Parece outra pessoa! Não reconheci!!! Está bonita, porém, com outro rosto”, apontou Lindinalva Flor.

No mês passado, em uma entrevista ao programa “A Tarde é Sua”, apresentado por Sonia Abrão, a cantora sertaneja mandou um recado irritado aos críticos e disse que ela é alvo de uma “inveja destrutiva” por parte de quem não consegue emagrecer como ela. Ao programa da RedeTV!, ela não se segurou e rebateu as críticas.

“É uma questão de inveja destrutiva. As pessoas não conseguem chegar onde eu você chegou, então ficam te detonando. Faço acompanhamento profissional, passo com nutricionista. Então assim, o que eu posso dizer pra você que tá querendo dizer da minha magreza, é só focar e emagrecer caramba, não me enche o saco. Vai emagrecer em vez de ficar me xingando na internet”, irritou-se Maiara.