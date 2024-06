Atlético-MG empata com o Atlético-GO, mantém seca em casa e se afasta do G4

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Atlético-MG e Atlético-GO empataram em 1 a 1 neste domingo (30), na Arena MRV, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Luiz Fernando abriu o placar para o Atlético-GO, enquanto Paulinho empatou para o Galo ainda no 1º tempo.

Com o resultado, o Galo estaciona no meio da tabela com 18 pontos, na 9ª colocação, podendo ser ultrapassado por Internacional e Fortaleza ainda nesta rodada. O Atlético-GO soma 11 pontos, e é o primeiro na zona de rebaixamento, na 17ª posição.

O Atlético-MG não vence em casa pelo Brasileirão desde a vitória sobre o Cruzeiro por 3 a 0, em 20 de abril, em jogo válido pela 3ª rodada. Após o clássico, o Galo chegou a emendar três vitórias em casa nos outros campeonatos em que disputa, com vitórias sobre Peñarol e Caracas, na Libertadores, além de bater o Sport, pela Copa do Brasil.

No Brasileirão, este é o 4º resultado consecutivo sem vencer em casa: empate com o Bahia, derrota para o Palmeiras, e empates com Fortaleza e, agora, Atlético-GO.

Como foi o jogo

Desfalcado de Bruno Fuchs e Gustavo Scarpa, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, além de Guilherme Arana e Eduardo Vargas, que estão com suas seleções na Copa América, o Atlético-MG fez um jogo equilibrado no 1º tempo contra o Atlético-GO.

O time de Goiás chegou até a criar mais chances de gol, e abriu o placar na Arena MRV. Mas o Galo conseguiu se recuperar na partida e empatou ainda na primeira etapa com Paulinho.

O Atlético-MG começou melhor o 2º tempo, elevando a posse de bola para 70% e criando mais chances de gol, com quatro chutes no alvo nesta etapa, contra um do Dragão. Gabriel Milito ainda colocou Pedrinho no segundo tempo, mas o placar seguiu empatado.

Gols e destaques

0 x 1: Luiz Fernando recebe belo lançamento de Lucas Kal pelo meio, invade a área e finaliza por cima de Matheus Mendes. A bandeirinha chega a marcar impedimento, mas o VAR confirma o gol para o Atlético-GO.

1 x 1: O Atlético-MG empata a partida com Paulinho. O atacante do Galo marcou após Lucas Kal tentar dar o bote em drible de Palacios na área.

Olha a bomba! Hulk solta um canhão com a perna esquerda e a bola acerta o travessão. No lance, o atacante inflama a torcida do Atlético-MG na Arena MRV.

Em cima da linha. Shaylon chega livre de marcação dentro da área e finaliza para o gol. Igor Rabello tira em cima da linha e evita o segundo gol do Dragão.

Ficha técnica

Atlético-MG 1 x 1 Atlético-GO

Data: 30/06/2024 (domingo)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Hora: 11h (horário de Brasília)

Árbitro: Jonathan Pinheiro

Cartões amarelos: Luiz Felipe (AGO)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Luiz Fernando (AGO), aos 12′ do 1º tempo (0-1); Paulinho (CAM), aos 22′ do 1º tempo.

Atlético-MG: Matheus Mendes; Mariano, Battaglia, Igor Rabello, Rômulo; Paulo Vitor (Pedrinho), Igor Gomes, Palacios (Robert), Cadu (Alan Kardec); Paulinho, Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

Atlético-GO: Ronaldo Strada; Guilherme Romão, Alix (Luiz Felipe), Adriano Martins, Maguinho (Bruno Tubarão); Luiz Fernando, Shaylon, Cruz (Max), Roni (Randerson), Lucas Kal; Rodriguez (Derek). Técnico: Anderson Gomes.