Zequinha paga progressão e férias de servidores da educação em Cruzeiro do Sul

No salário de junho, pago nesta sexta-feira, 28, pela prefeitura de Cruzeiro do Sul, foi garantida a quitação da progressão horizontal por tempo de serviço para os servidores da educação. Além disso, o prefeito Zequinha Lima pagou as férias do pessoal de apoio que teve seus contratos suspensos durante o período sem aulas, representando um incremento significativo na folha de pagamento da educação do município.

“Nesse pagamento do mês de junho, pagamos a progressão horizontal por tempo de serviço das pessoas, as férias do pessoal de apoio, que no período em que não tivemos aula, ficaram ausentes da escola. Isso totalizou na folha de pagamento quase R$ 1 milhão a mais da folha de pagamento da educação. Então, mais uma vez, é a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, a nossa gestão, Zequinha e Henrique, honrando o nosso compromisso com os servidores da educação”, afirmou Zequinha Lima.

Avanços

Quando o prefeito Zequinha Lima assumiu a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, os professores provisórios ganhavam R$ 1.200 . Agora o piso é de R$ 2.501. Um aumento de 108%. Os professores efetivos tinham salário de R$ 1.989 e passaram a ganhar R$ 3.435. O aumento foi de 81%.