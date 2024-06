Socorro Neri destina quase R$ 4,5 milhões para Plácido de Castro

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A deputada federal Socorro Neri destinou um aporte de quase 4,5 milhões de emendas para Plácido de Castro, contemplando áreas como saúde, assistência social, além de fortalecer a agricultura familiar do município.

A população de Vila Campinas, distrito do município de Plácido de Castro, vai contar com a pavimentação da rua Jaminaua, principal via da comunidade, graças a uma emenda de 1 milhão destinada pela deputada federal Socorro Neri. A Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) também foi contemplada com recurso no valor de 150 mil.

A assinatura da Ordem de Serviço e o Termo de Fomento da Apae foram feitas na sexta-feira, 28, e contou com a presença da parlamentar.

“É uma felicidade poder ouvir do prefeito Camilo de que agora ele vai fazer também a pavimentação asfáltica das principais ruas de Vila Campinas, que vão ficar tinindo”, comemorou Socorro Neri.

O prefeito de Plácido, Camilo da Silva, agradeceu à deputada pela verba destinada, e a parabenizou pela atuação no Congresso Nacional.

“Eu quero agradecer em nome da população de Vila Campinas, pela sua atuação lá no Congresso, por destinar aqui o recurso para realizar a pavimentação desta rua, que é uma rua que tem causando um grande sofrimento, porque no passado fizeram um pedaço dela apenas”, relatou o prefeito, e enfatizou a importância do recurso aplicado por Socorro Neri: “e agora, com o seu esforço, com o seu empenho nós vamos poder concretizar esse sonho”.