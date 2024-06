Sabrina Boing Boing troca dentes por ‘presas’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A modelo Sabrina Boing Boing chocou seguidores nessa quinta-feira, 27, com sua nova modificação corporal. Depois de ter colocado seis litros de silicone nas mamas e feito lipo LAD, seu novo investimento foi transformar os dentes caninos em “presas”.

“Tinha muita vontade de ter os dentes mais pontudos, parecidos com os da minha gatinha. Sim, queria ficar parecida com a minha gata. Queria ficar com as presas bem afiadas e aparentes. Amei o resultado”, comentou, no Instagram.

Anúncios

No vídeo compartilhado, Sabrina mostra que passou por uma raspagem nos dentes caninos, que foram alongados com resina e polidos. A DJ e tatuadora ainda relatou que o procedimento pode ser revertido, mas que precisará colocar novas lentes de contato no lugar das “presas”.

Apesar disso, Sabrina declarou não ter pretensão de desfazer a modificação. Veja o resultado: