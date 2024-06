Sábado quente com possibilidade de chuva isolada no Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Neste sábado, 29 de junho, o tempo será quente, com sol e nuvens predominando no Acre, em Rondônia, no sul do Amazonas, em Mato Grosso (exceto o sul e a região do Pantanal), em Goiás, no Distrito Federal, na Bolívia (norte) e no Peru (região de selva).

No sul de Mato Grosso, na região do Pantanal e no centro, sul e leste da Bolívia, a chegada de uma onda polar deixará o tempo frio e ventilado.

Anúncios

Para as cidades de Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri, as temperaturas oscilarão entre a mínima de 22°C e a máxima de 33°C. Já em Acrelândia, Bujari, Capixaba, Plácido de Castro, Porto Acre, Senador Guiomard e Rio Branco, a previsão é que as temperaturas fiquem entre 23°C e 32°C. Há também a possibilidade de chuvas isoladas em algumas áreas.