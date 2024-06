Rio Branco joga partida “da vida” em Boa Vista e Humaitá cumpre tabela

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Rio Branco joga uma partida decisiva para suas pretensões de classificação no Campeonato Brasileiro da Série D. O Estrelão entra em campo na tarde de hoje, em Boa Vista, capital de Roraima, contra o São Raimundo e precisa da vitória.

A partida acontece no estádio Canarinho, às 16 horas (fuso do Acre).

Com 11 pontos, ocupando a sexta colocação, o time acreano está a quatro pontos da zona de classificação. Em caso de derrota, restando apenas três rodadas, a missão, que já é difícil, se torna quase impossível.

Humaitá cumpre tabela em casa

Ao Humaitá, o outro representante do Acre na competição, resta apenas cumprir tabela. Com 10 derrotas em dez jogos, dono da pior campanha entre os clubes de todas as divisões do futebol brasileiro, o Tourão de Porto Acre joga, neste sábado, contra o Trem do Amapá.

A partida será no Florestão, às 17 horas.