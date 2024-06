Patricia reforça indícios de que Eliana teria saído do SBT por causa de Virginia; entenda

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Na manhã deste sábado, 29, voltou a circular nas redes sociais boatos de que Eliana teria saído do SBT por causa de Virginia Fonseca. Nos últimos dias, o jornalista Leão Lobo afirmou que a loira teria ficado incomodada com a chegada da influenciadora na emissora de Silvio Santos. A especulação ganhou ainda mais força após Patrícia Abravanel ter curtido uma publicação do Instagram falando sobre o assunto.

O post compartilhado no perfil da “Contigo!” falava exatamente sobre esse suposto incômodo da Eliana relatado por Leão Lobo no podcast “Elementar Show”.

Após dar uma curtida na fofoca, Patricia Abravanel foi detonada pelos internautas: “Gente a Eliana sair daquela emissora foi um livramento!!!”; “Essa Patrícia vai afundar o SBT”; “Larga o anjo da Eliana, mulher, vai viverrrrr”; “Patrícia querendo tirar o dela da reta, jogando a culpa em outra pessoa”; “Já vimos que a choradeira e o pedido de desculpas da Patrícia era tudo encenação”, foram alguns dos comentários dos usuários na web.

Na entrevista de Leão lobo, ele deu algumas declarações deixando evidente que Eliana estava mesmo insatisfeita com a chega de Virginia.

“O que incomodou muito a Eliana, e eu acho que tem muito sentido, foi a chegada da Virginia. Porque a Virginia ela pode ser uma celebridade na internet, mas na televisão ela não é nada!”, disse.

“Ela (Virginia Fonseca), chegou como se fosse uma rainha, com cenário maravilho, com toda divulgação. E a Eliana com 15 anos de casa, estava reivindicando um cenário novo, uma série de coisas”, completou ele.

Veja abaixo a publicação curtida por Patricia Abravanel: