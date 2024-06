Operação prende PM da reserva e outro suspeitos de milícia e sequestro no Pará

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Operação Audácia prendeu dois suspeitos de integrar uma milícia e de atuar no sequestro de uma mulher em Barcarena, estado do Pará, no dia 17 de junho deste ano. Um dos presos é o policial militar da reserva Jorge de Freitas Guedelha, o outro é William de Souza Modesto. Um terceiro envolvido, Hericlis Neri de Sena, continua foragido. A operação foi executada pela Polícia Civil com apoio da Polícia Militar do Pará.

A operação cumpriu mandados judiciais de prisão preventiva e de busca e apreensão em Ananindeua, Barcarena e Abaetetuba. Os trabalhos foram coordenados pela Diretoria de Polícia do Interior (DPI), da Polícia Civil. No total, 23 policiais participaram da operação.

Dentre os objetos apreendidos estão mais de R$ 51 mil em espécie, um aparelho celular, uma pistola PT 380 Taurus, dois carregadores de munição 380, 57 munições 380, um coldre de pano, joias, 32 munições ponto quarenta, duas de revólver 38, soco-inglês, três carregadores 380, três carregadores ponto quarenta e mídias de memória.