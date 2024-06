No Festival da Macaxeira, pastor defende encontro de evangélicos em espaços públicos

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O presidente da Associação dos Ministros Evangélicos do Acre (Ameacre) e organizador da noite gospel, pastor Eldo Gama, defendeu o encontro de evangélicos em espaços públicos durante entrevista neste sábado, 29, no encerramento do Festival da Macaxeira.

Gama afirmou que o público da igreja está prestigiando um evento cultural. “Sem dúvidas, antes de tudo somos seres sociais, então estamos prestigiando um evento cultural. Ser evangélico é também produzir cultura”, declarou.

Segundo ele, a comunidade evangélica tem uma representatividade muito grande no Acre. “Os dados indicam que 50% da população é evangélica, então nada mais justo que um evento como esse para prestigiar o agronegócio. Em breve, veremos muitos cristãos louvando a Deus aqui.”

O pastor já havia revelado que o evento deve atrair um público acima de 20 mil pessoas. “São esperadas mais de 20 mil pessoas na última noite do Festival da Macaxeira, na Praça da Revolução, em Rio Branco.”

O encerramento do festival contará com o show do pastor Antônio Cirilo, previsto para ocorrer às 21 horas.