Festival de Parintins: ‘Boi Caprichoso’ apaga fogo em cenário e salva apresentação

Na noite dessa sexta-feira (28), começou o famoso e tão esperado “Festival Folclórico de Parintins”. O espetáculo já se iniciou causando nas redes sociais, onde só se via comentários a respeito do assunto. Definitivamente, os bois ganharam o coração do público e os internautas ficaram vidrados assistindo à apresentação. Até o momento, somente o boi Caprichoso teve a oportunidade de se apresentar. Na programação, a vez do garantido chega um pouco mais tarde.

Com os holofotes voltados para o festival, nada passou despercebido. Inclusive um pequeno incidente, que, por sorte, foi logo resolvido, mas poderia ter virado uma verdadeira catástrofe. Durante a apresentação do Caprichoso, houve um momento que uma pequena chama surgiu no cenário, mas o “boi” foi bastante rápido e conseguiu apagar o fogo com os próprios pés.

Nesse mesmo instante, é possível ver no vídeo, que em outro ponto do cenário também surge uma pequena chama, mas alguém, que parecia ser da produção, tomou a mesma atitude que o “boi”. O fato é que, por sorte e agilidade dos integrantes, tudo foi resolvido rapidamente e nada estragou o primeiro espetáculo da noite. É de se entender a repercussão que o festival ganhou nas redes sociais.

“Ces tão entendendo o porquê de quem vai lá e logo se apaixona por tudo que significa Parintins???”, escreveu o comediante Fábio Porchat em seu perfil do X – antigo Twitter. “Minha meta agora é conhecer o festival de Parintins pessoalmente”; “Ano que vem eu preciso ir pro festival de Parintins e ficar uns dias em alguma comunidade indígena lá no Amazonas”; “O festival de Parintins é a coisa mais linda do mundo”; “Que coisa mais linda Parintins”, escreveram outros usuários da rede social.

Vale destacar que esse ano, em especial, o festival acabou ganhando bastante visibilidade após a participação da manauara Isabelle Nogueira no “Big Brother Brasil 24”. Durante toda a sua passagem pelo reality, a dançarina fez questão de falar sobre sua cultura e sobre o evento do qual faz parte. A ex-BBB é a personagem Cunhã-Poranga do Boi Garantido desde 2018. Esse item de grande destaque é definido pelos critérios de moça bonita, guerreira e guardiã, que expressa a força por meio da beleza.