Após troca de flertes, Davi é flagrado beijando musa do Garantido

Davi Brito, campeão do BBB 24 (Globo), beijou Tamires Assis, musa do boi Garantido, durante a primeira madrugada do Festival de Parintins.

O que aconteceu

O momento foi compartilhado em live nas redes por Matteus Amaral. O trio assistia ao espetáculo dos bois.

Davi se aproxima de Tamires, que sorri e os dois trocam um selinho. O campeão do BBB levanta as mãos em um gesto de comemoração, ainda abraçado à musa.

Matteus, que filmava o momento, também comemora após o selinho. “Obrigado, meu Deus”, comemora Davi.

A dupla é alvo de especulações de um possível romance desde que trocaram flertes nas redes sociais. Davi deixou um comentário em uma publicação de Tamires e foi respondido.

Davi havia elogiado Tamires. “Você é linda, não pelo seu corpo, mas sim pelo seu coração. E eu vou conhecê-lo muito mais.”

Ela o respondeu. “Lindo do meu coração.”

Tamires é modelo e dançarina. No Festival, ocupa o posto de guia do levantador de toadas do boi Garantido.