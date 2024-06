Zequinha vai revitalizar a avenida mais antiga de Cruzeiro do Sul

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, assinou nessa sexta-feira, 28, a ordem de serviço para à revitalização da Avenida Copacabana, que é a mais antiga e importante via da cidade. A obra, que será executada com emenda de R$ 5 milhões da então senadora Mailza Assis, inclui nova pavimentação asfáltica, drenagem, calçadas, estacionamento, iluminação de LED e sinalização, beneficiando diretamente a comunidade e os comerciantes locais.

Ao lado da vice-governadora Mailza Assis na assinatura, Zequinha destacou que a revitalização, abrangendo aproximadamente 2 quilômetros, desde a rotatória da antiga Ciretran até a Escola Absolon Moreira, será feita em três etapas para minimizar o impacto no comércio local. Ele cita ainda os desafios e os benefícios da obra:

“A Copacabana é a principal avenida, a mais antiga avenida de Cruzeiro do Sul. E quando eu cheguei no gabinete da senadora Maílza, pedindo a ela um recurso para que a gente pudesse revitalizar, ela nem pensou duas vezes. Já vamos começar os trabalhos em três etapas. Aqui será feita uma revitalização, onde todo o asfalto será mudado, será feito todo o trabalho de drenagem para que a Copacabana não possa alagar mais. A gente não ter aquela água que se junta no período invernoso. Será feito uma calçada de pedestre, será feito um estacionamento ao longo da Copacabana e será feito também a iluminação de LED e mais ainda a sinalização vertical e horizontal. A Avenida Copacabana pode ter certeza de que ficará na história e será uma das avenidas mais bonitas do Cruzeiro do Sul. A gente vai dividir essa obra em 3 etapas porque essa área é uma área comercial, então nós não podemos interditar essa área toda ao longo da Copacabana porque aqui nós temos muitos comércios. Então gradativamente a gente vai avançando e à medida que for avançando a gente vai liberando os trechos já trabalhados”, ressaltou o gestor.

Januário da Chagas Moraes, morador há 47 anos da avenida Copacabana, expressou sua alegria com o início da obra. “Sei que vai ficar a coisa mais linda nossa avenida Copacabana, com esse trabalho que o prefeito Zequinha Lima vai fazer. Sempre falavam, mas nunca saía. Já estava perdendo as esperanças. Mas agora sai”, citou o morador.

A vice-governadora Mailza Assis destacou a importância da obra. “Essa avenida significa muito para Cruzeiro do Sul. Foi um pedido do prefeito, que na época contou a história da avenida e o quanto essa avenida significa para a Cruzeiro do Sul, tanto na importância que tem quanto no fluxo que recebe no transporte. Então, pra mim, é uma alegria, é uma sementinha do fruto das minhas emendas brotando e poder hoje assinar essa ordem de serviço é uma alegria”, pontou a vice governadora.

Prefeitura inaugura Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista

Já ontem, 27, Zequinha inaugurou o Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista – CETEA de Cruzeiro do Sul. O espaço foi entregue à Associação de Pais e Amigos de Pessoas com Autismo de Cruzeiro do Sul – APAAA, e teve um custo total de R$ 820 mil.

O CETEA tem salas de atendimentos específicos, brinquedoteca, espaços de acolhimento e auditório. O público-alvo são crianças, adolescentes e adultos com TEA e suas famílias. Atualmente, mais de 350 famílias estão cadastradas na instituição. Assistentes sociais, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, neuropsicopedagogos e pedagogos atuam no local.

Peter Roger Nogueira dos Santos, Presidente da Associação de Pais e Amigos de Pessoas com Autismo de Cruzeiro do Sul, destacou a importância da nova unidade. ” Agora contamos com um espaço digno e acolhedor para as pessoas com autismo daqui de Cruzeiro do Sul. Nós temos 350 famílias cadastradas na instituição e este será um local de referência para a região do Juruá”, contou.

Edney Mesquita da Costa, servidor público, será um dos usuários do Centro, que atenderá crianças e adultos. ” Tenho 46 anos e, há dois anos, fui diagnosticado com autismo. Para mim, é de extrema importância a inauguração do Centro do Autista, pois trará profissionais que possam nos dar as terapias necessárias e nos oferecer um grande apoio. Na minha época, não havia muita informação sobre autismo. Passei minha infância e adolescência sem saber o que realmente tinha. Hoje, há muito mais informação, e cada dia mais pessoas que não foram diagnosticadas na adolescência estão sendo diagnosticadas na fase adulta. Este centro será um ponto de referência para tratamento, terapia e apoio”, elencou.

O Prefeito Zequinha Lima ressaltou os esforços contínuos da prefeitura em apoiar a causa dos autistas. ” A Prefeitura tem abraçado essa causa dos autistas. Quando, em 2021, nós criamos o AMA para atender esse público exclusivo. O AMA cresceu tanto que nós tivemos que mudar de sede para um espaço maior, dobrando inclusive a equipe, trabalhando no turno da manhã, no turno da tarde e entrando na noite. Semana passada, entregamos para a sociedade mais um espaço, que é o Centrim. E hoje aqui, depois de um esforço enorme que a Prefeitura tem feito, estamos entregando mais um espaço, agora desta vez, para a Associação dos Autistas. Aqui eles vão administrar este prédio. Será mais uma alternativa que os nossos autistas terão para fazer suas terapias. Os pais trarão seus filhos aqui e ter a terapia necessária para o dia a dia”, conclui o prefeito Zequinha Lima.