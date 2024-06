Vídeo: Fã joga celular e acerta parte íntima de Matheus Fernandes em show

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Na noite da última sexta-feira (22/06), Matheus Fernandes viveu uma situação inusitada durante sua apresentação no Arraiá do Povo, em Aracaju, Sergipe. O cantor sertanejo estava no palco, cantando uma de suas músicas, quando foi surpreendido por um celular arremessado por um fã, que acabou atingindo suas partes íntimas. O impacto foi tão forte que Matheus precisou interromper o show por cerca de dois minutos para se recuperar.

“Eu sei que isso é carinho. Eu, de verdade, sinto que isso não é maldade, que isso é carinho. Mas tem que ter cuidado porque pegou num lugar que dói muito”, relatou Matheus após retornar ao palco. O cantor, após tomar água e respirar fundo, aproveitou para alertar seus fãs sobre a necessidade de cuidado em shows para evitar acidentes.

Apesar do susto, Matheus Fernandes mostrou compreensão e bom humor ao perdoar o fã responsável pelo incidente. “Eu te entendo, não se preocupa, eu sei que você não fez por mal, mas tem que tomar cuidado porque pode machucar. Vamos bater, deixa eu bater sua foto”, disse ele, demonstrando sua disposição em transformar o momento em uma experiência mais leve e descontraída.

Em tom de brincadeira, Matheus acrescentou: “Outra coisa, eu vou fazer um espermograma, sair daqui. Se eu ficar goro, a culpa é sua, viu? Caralh*, foi muito encheio. Tamo junto, fica tranquilo.” A reação do público foi mista, com alguns gritos de “ai” e expressões de surpresa, mas a atitude do cantor ajudou a aliviar a tensão e a continuar o show em clima de festa.