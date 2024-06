Venda de “Caldo de Kenga” é atração no Festival da Macaxeira em Rio Branco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O videomaker do ac24horas, Kennedy Santos, está presente na 3ª noite do Festival da Macaxeira, na Praça da Revolução, em Rio Branco, nesta sexta-feira, 28, e mostrou uma série de variedades que estão sendo comercializadas na praça de alimentação no centro da cidade.

Uma das atrações que chamou a atenção é o Caldo de Kenga, vendido na barraca “A Patroa dos Caldos”. Segundo as comerciantes, a iguaria é feita com o item tema do festival, a tradicional macaxeira. Os ingredientes do caldo são: caldo de macaxeira, galinha desfiada, cheiro verde e milho verde. Além disso, há as opções do caldo Cavaquinho e do caldo Caipira.

Kennedy Santos ainda percorreu outros espaços que oferecem produtos como bolo de mandioca, canjica, churrasquinho de carne e churrasco grego.

