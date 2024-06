Professora acreana faz rifa para custear tratamento contra câncer

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Com 19 premiações, a professora do ensino infantil, Naiara Pinheiro, de 34 anos, realiza uma rifa para custear as despesas com o tratamento do câncer de mama. A profissional está morando em Porto Velho (RO), onde faz as sessões de quimioterapia no Hospital de Amor.

Também conhecida por participar do movimento junino há mais de 20 anos, a quadrilheira conta que recebeu o diagnóstico no final de 2023 e por orientação da médica resolveu fazer o tratamento fora de sua cidade natal. Contudo, retorna a Rio Branco (AC) periodicamente para resolver situações burocrática referente ao seu estado de saúde.

Para custear as despesas com hospedagem, alimentação, locomoção e medicação, Naiara realiza uma rifa com quase 20 prêmios, entre eles um pix de R$ 1.000,00.

O valor de cada bilhete custa R$ 10 e podem ser adquiridos por meio do número (68) 992240822, a chave PIX é CPF 006.157.762-64. O sorteio está previsto para ocorrer no dia 4 de julho, às 19h, no Instagram @eunaiarapinheiro.