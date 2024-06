Parceria entre Prefeitura e e governo garante ampliação na emissão de Carteiras de Identidade

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Para garantir a ampliação no atendimento ao público, a Prefeitura de Porto Walter cedeu servidores do município para o setor de Identificação do Governo do Estado que funciona no Centro Integrado de Segurança Pública. É no local que as pessoas têm acesso à emissão das Carteiras de Identidade.

Antes da cessão do servidor, o setor operava com horário reduzido e em dias alternados da semana, o que causava longas filas e atrasos na emissão dos documentos. Agora o serviço passou a funcionar de segunda a sexta-feira. A medida visa atender à crescente demanda da população por documentos de identidade.

O Prefeito César Andrade ressaltou que a iniciativa faz parte do esforço para melhorar os serviços prestados à comunidade. “Sentamos com o Delegado José Obetânio, fizemos a parceria e o serviço vai operar de segunda a sexta a partir de agora. São ações que beneficiam a população do município ”, disse César Andrade.