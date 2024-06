Operação mira tráfico de drogas interestadual envolvendo Rondônia

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Operação Rei da Pedra foi deflagrada na manhã desta sexta-feira (28), com objetivo de combater o tráfico de drogas interestadual. A ação contra o grupo criminoso aconteceu em Rondônia, Amapá, Acre e Mato Grosso.

Foram expedidos 10 mandados de prisão preventiva, além de buscas, bloqueio de valores e sequestro de bens.

Anúncios

Em Rondônia, a coordenação da operação ficou a cargo da Draco2, com apoio do CORE, DEI e Sesdec. A ação ocorreu principalmente no residencial Orgulho do Madeira.

As investigações revelaram que a organização criminosa possuía integrantes no Acre e em Rondônia, que enviavam drogas para o Amapá, onde a Delegacia Especializada em Tóxicos e Entorpecentes (DETE) já havia realizado apreensões significativas de entorpecentes.

As ações simultâneas nos quatro estados visam não apenas a prisão dos principais líderes do grupo, mas também a identificação e apreensão de recursos financeiros e bens adquiridos com o lucro do tráfico.