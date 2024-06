Mazinho entrega títulos definitivos a moradores do programa “Meu Imóvel Legal”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A prefeitura de Sena Madureira, por meio da secretaria municipal de Administração e do setor imobiliário, realizou na quinta-feira, 27, no auditório da UFAC, a entrega de títulos definitivos de propriedade para os moradores do Conjunto Habitacional (COAB do Ginásio), por meio do Programa Meu Imóvel Legal.

O programa foi criado através da Lei Municipal nº 696/2021, e conta com a parceria do governo do estado por meio do Instituto de Terras do Acre (INTERACRE) e o poder judiciário através do Cartório de Sena Madureira.

Marta Nogueira de Lima, residente há 29 anos da rua Piauí, foi a primeira moradora do bairro. Ela recebeu o título definitivo das mãos do prefeito Mazinho Serafim (Podemos) e da deputada federal Meire Serafim (UB/AC).

De acordo com a secretária de Administração, Adriana Martha, o título definitivo transfere a propriedade de um lote pertencente ao município para o cidadão. “O documento oferece diversos serviços para o morador tais como: segurança jurídica, valorização do imóvel, acesso a linha de créditos, garantia de herança para os filhos e entre outros benefícios”, disse a secretária.

O prefeito Mazinho Serafim falou de mais um ato da sua gestão beneficiando a população. “Há três anos uma moradora me pediu para que esse projeto chegasse até esta comunidade. Hoje, é um motivo de muita alegria para todos nós em poder está contemplando os moradores aqui da COAB com seus títulos definitivos. Não é um sonho só do prefeito, mas é um sonho de toda a população que há muitos anos aguardavam esse benefício”, disse Serafim.

Ainda durante a solenidade, o gestor realizou a entrega simbólica de certificados aos agentes de campo do setor imobiliário, em forma de agradecimento ao trabalho realizado nos bairros.

Estiveram presentes, a vereadora Ivoneide Bernardino, Roberto Kenedy, representante do deputado estadual Gilberto Lira, o chefe do setor imobiliário, Thalisson Souza, a chefe do cartório sena, Dirce Azebedo, secretários e entre outros.