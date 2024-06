James volta a ser decisivo, Colômbia goleia Costa Rica e vai às oitavas

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Colômbia venceu a Costa Rica por 3 a 0 nesta sexta (28) pela segunda rodada da fase de grupos da Copa América. A partida foi realizada no Estádio State Farm, em Glendale.

Luis Díaz, Sanchez e Córdoba marcaram para os colombianos. Os gols saíram aos 30′ do 1º T, 14′ do 2º T e 17′ do 2º T.

A Colômbia lidera o Grupo D no momento com 6 pontos e está classificada para as quartas de final. O próximo jogo será contra o Brasil na terça-feira (2).

A Costa Rica ocupa atualmente a terceira posição com 1 ponto, conquistado no empate com a seleção brasileira. O jogo contra o Paraguai também será na terça.

Como foi o jogo

Os colombianos fizeram um jogo de praticamente ataque contra defesa. Apesar de chegarem diversas vezes com chances claras de gol na primeira etapa, o placar só foi aberto após um lance de pênalti cometido pelo goleiro Sequeira.

O time do técnico Néstor Lorenzo se acertou no intervalo e voltou com mais foco para os 45 minutos finais. Com mais dois gols em um espaço de três minutos, a Costa Rica sentiu o baque e não conseguir a reação para tentar sequer assustar o gol de Vargas.

James Rodríguez, que já tinha se destacado no primeiro jogo contra o Paraguai, fez novamente uma boa partida. O camisa 10 deu assistência para o terceiro gol da Colômbia e foi substituído aos 25 minutos da segunda etapa.

Gols e destaques

Com perigo. Aos 19 minutos do 1º tempo, James recebeu de Luis Díaz na entrada da área e dominou para finalizar de canhota no canto esquerdo do goleiro. Sequeira pulou bem para espalmar a bola para linha de fundo.

Pênalti para a Colômbia! Aos 27 minutos, Cordoba entrou na área buscando lançamento. Disputando bola com Calvo, o colombiano foi atropelado por Sequeira que chegou firme na sequência.

1×0, de pênalti. Aos 30, Luis Diáz acertou belo chute a meia altura no canto direito deslocando o goleiro costarriquenho.

2×0. Aos 14 minutos do segundo tempo, Arias fez cobrança de escanteio aberta para o meio da área. Sanchez subiu no alto para testar firme direto para o gol.

3×0. Aos 17 minutos, colombianos trocaram passes rápidos no campo de defesa e James Rodriguez acerta lançamento longo encontrando Córdoba em condições. O atacante chutou cruzado já dentro da área e assinou um belo gol.