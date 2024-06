Fafy Siqueira rebate críticas por relação com mulher 35 anos mais nova

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A atriz e cantora Fafy Siqueira, de 69 anos, rebateu críticas sobre seu casamento com Fernanda Lorenzoni, de 35, em entrevista ao “gshow”.

Casadas há oito anos, Fafy e Fernanda assumiram o relacionamento somente em 2020, quando a atriz sofreu um acidente doméstico e foi questionada por uma jornalista sobre quem a socorreu.

“Primeiro perguntei à Fernanda, se não haveria problema e, no dia seguinte, bombou. Foi ela que me inspirou e incentivou, dizendo: ‘Você não tem que provar nada a ninguém. Você é a dama do humor brasileiro”, relatou a veterana, destacando que encara as críticas de cabeça erguida: “De cem mensagens, três perguntam se é minha neta, para me sacanear. E eu digo: ‘Não, é minha mulher!’. Se você não tem capacidade para ter ao seu lado uma mulher inteligente, linda e 35 anos mais jovem que você, cala a boca”, completou.