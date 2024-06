Contratação de Virginia Fonseca teria motivado saída de Eliana do SBT

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Recentemente, o jornalista Leão Lobo expôs um dos motivos que levaram Eliana, 51, a sair do SBT depois de 15 anos. De acordo com o crítico de televisão, a veterana teria ficado incomodada com a “pompa” com a qual Virginia Fonseca, 25, foi recebida na emissora.

“O que incomodou muito a Eliana, e acho que faz todo sentido, é a chegada dessa menina, da Virginia. Porque a Virginia pode ser uma celebridade na internet, mas ela não era nada, ela não significava nada. E ela chegou como se fosse uma rainha, com cenário maravilhoso, com toda pompa, com toda divulgação. E a Eliana com 15 anos de casa estava reivindicando cenário novo. É isso, isso é bem claro”, relatou Leão Lobo ao podcast “Elementar Show”.

Anúncios

Vale lembrar que Virginia debutou na emissora em abril, nas noites de sábado, com o “Sabadou com Virginia”.

Apesar de sua saída, Eliana retornará à casa em novembro para o Teleton, projeto do qual é madrinha.