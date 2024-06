Caravana Cultura como Direito percorrerá municípios do Vale do Juruá

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Entre os dias 3 e 5 de julho, a Caravana Cultura como Direito percorrerá os municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, realizando uma série de atividades voltadas para o fortalecimento da cultura e da cidadania.

A programação inclui diálogos culturais, rodas de conversa para troca de saberes, escuta ativa e intervenções artísticas. Essas atividades têm como objetivo fomentar a integração e a valorização das diversas manifestações culturais locais, criando espaços para a expressão artística e a construção coletiva de conhecimentos.

A Caravana Cultura como Direito é uma realização do Comitê de Cultura Cia Visse & Versa do Acre com a parceria da organização social Associação das Artesãs e Artesãos Indígenas do Vale do Juruá, e compõe as ações do Programa Nacional dos Comitês de Culturas- PNCC, promovido pelo Ministério da Cultura. A iniciativa visa ampliar o acesso às políticas públicas de cultura, fortalecendo a democracia e a participação popular e cidadã no âmbito das políticas socioculturais e do Sistema Nacional de Cultura – SNC.