Cantora Kelen Mendes se apresenta no Teatro Recreio com o show “Ancestralidade”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Uma boa opção de entretenimento em Rio Branco acontece neste sábado, 29, às 20 horas, no Teatro Recreio, no Calçadão da Gameleira, com o show Ancestralidade, da cantora e compositora Kelen Mendes.

Com MPB, Black Music e música de raiz no repertório, a artista promete levar ao público reflexões e muita emoção com os ritmos e melodias de pelo menos dez músicas autorais.

Anúncios

O espetáculo conta ainda com performance de danças com a professora Laura de Lys e apresentações de pirotecnia, com a artista Dani Mirini.

A banda é formada por alguns dos melhores músicos da capital, incluindo o próprio filho de Kelen, Rairá Mendes, Charles Sampaio (guitarra), Deivid de Menezes (contrabaixo), Paulo Nobre (bateria), Gabriel Brito (percussão), Mara Mattero e Jahnny (backing vocal) e Filipe Cavalcante (sax).

Além das músicas de Kelen, o show conta com convidadas especiais: Carol de Deus, Saliza, Ana Kassia e Grupo Maracatu Pé Rachado. Toni Ruela faz gaita em Benci Tii, o figurino é assinado por Allana Kristie e o cenário e luz, por Claudeney Alves.

Os ingressos individuais estão disponíveis a preços populares na plataforma Sympla e pelo PIX tratando pelo privado no Instagram @kelenmendesac.

Alunos ProUni têm entrada gratuita e, no local, haverá cadeiras de rodas para pessoas com dificuldade de locomoção, além de tradução em libras.

O show é financiado pela Lei Paulo Gustavo, com recurso do Governo Federal, por meio de edital gerenciado pela Fundação Garibaldi Brasil (FGB) e apoio da Fundação Elias Mansour (FEM).