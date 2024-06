Banda Trio Furacão agita público na 3ª noite do Festival da Macaxeira na Praça da Revolução

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A 3ª noite do 1º Festival da Macaxeira, que ocorre nesta sexta-feira (28) em Rio Branco, na Praça da Revolução, contará com várias atrações locais, incluindo a apresentação da banda Trio Furacão.

O grupo está agitando o público presente no festival com grandes sucessos do momento, incluindo ritmos como forró.

O evento também contará com o concurso do Berrante de Ouro na abertura e, em seguida, o concurso da Maior Macaxeira do festival. Ambos os concursos premiarão os três primeiros colocados em cada categoria com R$ 10 mil.

Confira a galeria de fotos de Sérgio vale: