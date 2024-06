Após acidente doméstico, Fafá de Belém grava vídeo em hospital: ‘Me cuidando’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Fafá de Belém sofreu um acidente doméstico na última quarta-feira, 26, e, por isso, precisou cancelar sua participação no Festival de Parintins. Na ocasião, a cantora levou uma queda que resultou numa lesão no joelho. Nesta quinta-feira, 27, a artista, que está internada, surgiu no hospital para atualizar sobre seu status de saúde.

“Estou aqui me cuidando, fazendo todos os meus exames, para ver quando é que eu posso voltar as minhas atividades em pleno. A vida da gente, eu vou caminhar para frente. E a gente tem que caminhar com saúde, respeitando o nosso tempo, respeitando o tempo do nosso corpo”, começou ela em um vídeo publicado no Instagram.

A artista relembrou que começou a trabalhar aos 17 anos e já tem quase 50 anos de carreira. “Eu sempre trabalhei mais do que perguntei se eu podia. Gosto de trabalhar, adoro, sou imperativa, mas chega uma hora que a gente tem que começar a avaliar o que vale a pena”, disse.

“E não é só um trabalho, é em tudo. O que vale a pena você fazer? Por quem vale a pena você se esforçar? Para quem vale a pena você ir até o último limite possível para poder estar próximo na vida, no amor, no trabalho, na amizade? A vida é uma construção”, refletiu.

“E eu, cada vez mais, me dedico a querer saber quem eu sou, nessa queda, que foi completamente boba, eu, na postagem de ontem, eu vi coisas muito carinhosas, e eu estou aqui para agradecer isso, mas também vi muita crueldade”, completou a cantora que também destacou a importância de cuidar da saúde mental.