Anitta grava samba-enredo para Unidos da Tijuca: ‘Meu orixá’; ouça

Anitta conseguiu um espaço na agenda para se dedicar, pela primeira vez, à composição de um samba-enredo. Ao lado de outros compositores, a artista escreveu “Logun-Edé – Santo menino que velho respeita”, para a Unidos da Tijuca.

A canção em questão ainda não foi escolhida pela escola, pois concorrerá com outras composições para ser escolhida como samba oficial do Carnaval do Rio 2025; a disputa será realizada em agosto.

Na rede social, Anitta falou sobre a importância da música para si: “Não é aleatoriamente. A Unidos da Tijuca vai falar sobre Logun-Edé, que é meu orixá. E me convidaram para fazer com meus parceiros maravilhosos, que são gênios. Eles me convidaram por saber que eu sou de Logun-Edé. E eu já estava colocando muito desse enredo no meu show, na minha turnê. Porque eu amei o texto, o enredo todo, por ser meu orixá”.

Além de Anitta, o samba-enredo foi composto por Feyjão, Estêvão Ciavatta, Miguel Pinto Guimarães, Fred Camacho e Diego Nicolau; ouça: