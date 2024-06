Vídeo mostra adolescente que matou sobrinho de deputado preso na Paraíba

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Uma operação integrada entre a Delegacia de Homicídios de Rio Branco/AC e a Delegacia de Homicídios de João Pessoa resultou na apreensão do adolescente W.F.M.L, de 17 anos. Ele estava em cumprimento a um mandado de internação expedido pela 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Rio Branco/AC. O adolescente é acusado de homicídio contra o empresário Lucas Palu, sobrinho do deputado estadual Manoel Moraes, ocorrido na capital acreana em junho do ano passado. O crime foi cometido por disparos de arma de fogo.

Um vídeo mostra o momento da prisão do adolescente na Paraíba. O coordenador da Delegacia de Homicídios do Acre, Alcino Sousa, destacou a importância do compartilhamento de informações entre as Polícias Civis do Acre e da Paraíba. Essa colaboração possibilitou a localização e apreensão do adolescente em João Pessoa, na Paraíba, no bairro Planalto da Boa Esperança.

Segundo o delegado Leonardo Ribeiro, o adolescente infrator, apontado como membro da facção Comando Vermelho, fugiu do estado de origem após cometer o ato infracional análogo ao crime de homicídio. Ele estava vivendo tranquilamente na capital paraibana, onde seu irmão, conhecido como Dick Vigarista, cumpre pena na Penitenciária de Segurança Máxima de João Pessoa por vários crimes cometidos no Acre, como roubo, receptação e corrupção de menores. Dick Vigarista também é investigado por extorsão, estelionato, falsificação de documento oficial, roubo e tentativa de homicídio no estado natal.

A delegada Luísa, da DHPP da Paraíba, confirmou que tanto o adolescente apreendido quanto o irmão custodiado no PB1 são investigados por compor uma célula criminosa com atuação no roubo de veículos, adulteração e falsificação de documentos. O objetivo dessa atividade criminosa era enviar os carros para a Bolívia, visando a negociação de entorpecentes no país mencionado. Em 13 de junho de 2022, Dick Vigarista, então foragido do Acre, foi preso em João Pessoa pela DRFVC .

VEJA O VÍDEO: