Tirullipa diz que prefeito tem “primeira e segunda dama” e choca a web

Tirullipa causou nas redes sociais após dizer que o prefeito de Serrinha (BA), Adriano Lima, teria uma “primeira e segunda dama”. A brincadeira ocorreu durante o São João do município, onde o comediante tem passado os últimos dias.

A fala de Tirullipa movimentou as redes sociais, principalmente com especulações de que a “segunda dama” seria amante do prefeito, mãe do gestor, a sogra ou até mesmo que Adriano Lima tinha duas esposas.

“Está rolando em todos os grupos, o pessoal falando besteira, porque eu falei que você é o único prefeito que tem a primeira e segunda dama. Isso é louvável, porque você honra tanto a mãe dos seus três primeiros filhos, quanto a dos outros dois”, brincou Tirullipa.

O humorista esclareceu que Kátia Lômes é ex-esposa e mãe de três filhos dele. A mulher tem uma relação amistosa com a família do prefeito, inclusive com a atual esposa dele, a primeira dama, Marcele Lima.

“Um homem que nunca teve briga com a oposição, que é a ex, sempre teve dois partidos, que é o dela e o da outra, então é louvável. Aí ficam dizendo: ‘se juntar as duas não dá uma’. Tem que respeitar esse prefeito diferente de Serrinha”, terminou o humorista.

Veja o vídeo: