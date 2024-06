Seca agrava e rios marcam menos de um palmo em regiões do Juruá e Envira

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Eletricistas e técnicos de uma empresa contratada pela Energisa para a implantação de painéis solares e instalações elétricas no contexto do programa Luz Para Todos, em comunidades ao logos dos rios nas regiões do Juruá e Envira, estão encontrando dificuldades para percorrer as vias fluviais devido à seca extrema que assola os rios no Estado.

Vídeos recebidos pela reportagem mostram as canoas encalhadas, enquanto os trabalhadores percorrem os rios a pé. No Rio Juruá, entre Rodrigues Alves e Porto Walter, em alguns trechos o manancial está com uma lâmina d’água de menos de um palmo, e os passageiros das embarcações tem que atuar para cortar troncos, facilitando a passagem.

Anúncios

No Rio Muru, a empresa tenta chegar à comunidades com 180 famílias ribeirinhas em Tarauacá e Feijó, mas a situação é idêntica ao Rio Juruá, sendo que há trechos em que a água não cobra mais sequer os pés.

VEJA O VÍDEO: