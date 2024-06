Quem são os influencers presos por fazer propaganda do Jogo do Tigrinho?

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Os influencers Paulinha e Ygor Ferreira foram presos — e, uma semana depois, libertos — por incentivar os seguidores a apostarem no Jogo do Tigrinho.

O casal se conheceu através do jogo

Anúncios

Paulinha foi a primeira a ficar famosa. Ex-frentista, Ana Paula Ferreira da Silva ganhou seguidores provando roupas de lojas de Maceió. Em 2022, começou a fazer propaganda do jogo do tigrinho: “Ela entrou nesse mundo de jogos e ficou milionária praticamente no mês seguinte”, disse um seguidor ao colunista do UOL Carlos Madeiro.

É claro que o blogueiro sempre vai ganhar mais, porque eu ganho jogando, ganho cadastrando [outros usuários] e ganho o meu salário semanal, que o chinês me paga para divulgar a plataforma dele. Então, se eu coloco dez mil na minha banca e perco, eu tenho dinheiro para colocar de novo.

Paulinha Ferreira em entrevista ao iPodeCast em abril de 2023

Após se envolver com o jogo, Paulinha procurou um advogado e encontrou Ygor. Desde o início do relacionamento, o advogado também passou a divulgar as plataformas de jogos. Os dois se casaram em outubro de 2023 com direito a festa de luxo e ensaio fotográfico de noivado em Paris.

Em agosto, Ygor disse que estava aprendendo a lidar com a responsabilidade de ser influencer. “[Os seguidores] são muito fiéis. Indiquei com todo o carinho e responsabilidade a empresa de um amigo, que tinha 97 seguidores. Eu disse: ‘Pessoal, sigam, é de confiança’. Com esse carinho elas seguiram, e hoje tem 1.200 seguidores. Ou seja, as pessoas de verdade compram o que você tem a oferecer. Eu imaginava que era assim, mas não tinha experimentado ainda”, contou no podcast iPodeCast.

Os perfis dos dois foram derrubados

Paulinha e Ygor são alvos da Operação Game Over. No dia 17 de junho, a Polícia Civil de Alagoas cumpriu mandados de busca e apreensão nos municípios de Maceió e Marechal Deodoro — os dois moram num condomínio neste último. Foram apreendidos carros (entre os quais dois veículos de luxo — um Porsche e um Volvo), uma lancha de passeio, aparelhos celulares, dinheiro e passaportes.

Eles foram presos preventivamente suspeitos de estelionato. No dia 25 de junho, a prisão preventiva foi revogada pela 17ª Vara Criminal da Capital. Segundo a Justiça, pesou o fato de Paulinha ser mãe de filhos menores de 18 anos. Já Ygor, que é advogado, acenou para uma possível “colaboração premiada”.

No momento em que este texto foi escrito, os dois perfis estavam fora do ar. Quando as contas caíram, Paulinha tinha 996 mil seguidores, enquanto Ygor tinha 211 mil.

Segundo as investigações, eles divulgavam o jogo com uma conta “viciada em ganhar”. Prints expostos pelo UOL mostram que, ao fechar o contrato com as plataformas, os influencers recebiam um link para uma conta de demonstração, chamada “demo”, que era programada de forma diferente para sempre ganhar. Eles também eram avisados que o primeiro jogo sempre resultaria num superprêmio, para incentivar os seguidores a apostarem. Para o usuário normal, o link era outro, o da plataforma normal, em que sempre havia perdas.