Quarta parcela do Pé-de-Meia beneficia mais de 17 mil alunos acreanos

O pagamento da 4ª parcela do programa Pé-de-Meia começou a ser feito nesta quarta-feira, 26, e atende a um total de 17.381 alunos do Acre, de acordo com o Ministério da Educação. O valor do investimento do Governo Federal para pagamento do programa no estado supera os R$ 3,4 milhões neste mês.

No ano, o orçamento para o Acre é de R$ 53 milhões. Em todo o país, mais de 2,7 milhões de alunos estão entre os beneficiários do programa, a partir de um aporte de R$ 8,2 bilhões. Os pagamentos deste mês, no valor de R$ 200, seguem de forma escalonada até 1º de julho, de acordo com a data de nascimento dos estudantes.

O repasse é referente à frequência às aulas no mês de abril. O valor será depositado para todos os estudantes na conta aberta pela Caixa Econômica Federal. Em caso de dúvidas, basta acessar os canais digitais do Ministério da Educação (MEC) ou o aplicativo Jornada do Estudante.

Conhecido como “poupança do ensino médio”, o Pé-de-Meia prevê o incentivo mensal de R$ 200, que pode ser sacado a qualquer momento, além de depósitos de R$ 1 mil ao fim de cada ano concluído, que só podem ser retirados da poupança após a conclusão do ensino médio.

Considerando as dez parcelas de incentivo, os depósitos anuais e o adicional de R$ 200 pela participação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), os valores podem chegar a R$ 9.200 por aluno que cumprir os três anos do ensino médio com o benefício.

O Nordeste concentra o maior número de alunos no programa. Somados os nove estados, a região conta com mais de 1,16 milhão de estudantes contemplados. Em seguida aparecem Sudeste (809 mil alunos), Norte (382 mil), Sul (183 mil) e Centro-Oeste (162 mil).

Oito estados contam com mais de 100 mil alunos contemplados. São Paulo lidera a lista, com 365,5 mil. Na sequência, aparecem Bahia (272,9 mil), Minas Gerais (225,9 mil), Ceará (215,7 mil), Pará (198,3 mil), Pernambuco (187,8 mil), Rio de Janeiro (179,5 mil) e Maranhão (156,2 mil).

Com informações da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.