Prefeita Fernanda Hassem reinaugura Centro Cultural Sebastião Dantas

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Na noite desta quarta-feira 26, a prefeita Fernanda Hassem realizou a tão esperada reinauguração do Centro Cultural Sebastião Dantas.

O evento reuniu a fazedores de cultura, comunidade e diversas autoridades locais, marcando um importante passo para o fortalecimento da cultura em Brasiléia.

Anúncios

A cerimônia contou com a presença da secretária de Cultura, Enage Peres, do vice-prefeito Carlinhos do Pelado, do presidente da Câmara Marquinhos Tibúrcio, do vereador João Rocha e de Elenilson Cruz, além de dezenas de fazedores de cultura local.

A reinauguração contou com diversos painéis que homenageiam personalidades marcantes na história de Brasiléia, esses registros também destacam a Praça Hugo Poli, local onde ocorrem os principais eventos da cidade, reforçando a importância do espaço público na vida cultural da comunidade.

A noite foi abrilhantada por apresentações culturais que incluíram músicas, danças e entrega de certificados de reconhecimentos aos fazedores de cultura atuais e do passado.

A secretária de Cultura, Enage Peres, também destacou a relevância do centro cultural para a cidade. “O Centro Cultural Sebastião Dantas é um símbolo de nossa identidade e história. Agradecemos a todos que se dedicaram para tornar este momento possível”, afirmou Enage.

Em seu discurso, a prefeita Fernanda Hassem ressaltou a importância da cultura como um elemento transformador na sociedade e agradeceu a todos que contribuíram para a revitalização do centro cultural. “A cultura é um pilar essencial para o desenvolvimento de nossa cidade. Estamos muito felizes em reabrir este espaço que é de todos vocês”, declarou a prefeita. Ela enfatizou que o espaço está de portas abertas para a comunidade e incentivou a participação de todos nas atividades culturais que serão promovidas.

A reinauguração do Centro Cultural Sebastião Dantas representa um marco significativo para Brasiléia, reforçando o compromisso da administração municipal com o desenvolvimento cultural e a valorização das manifestações artísticas locais.

Veja a galeria de Fotos: