Polícia segue investigando invasão à casa de conselheira do TCE no Acre

O diretor-geral de Polícia Civil, o delegado Henrique Maciel, falou ao ac24horas sobre as investigações da invasão à residência da conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Dulcinéia Benício, ocorrida na madrugada do último sábado, 22.

Dois bandidos invadiram a casa, mas, felizmente, Dulcinéia e filha não estavam no local. A ação criminosa é envolto é muitas suspeitas, já que muitos objetos de valor não foram levados, os criminosos, dias antes ao arrombamento, roubaram câmeras de vigilância instaladas na rua que poderiam identificá-los, além de que, apesar de apenas dois homens terem invadido a casa, outros criminosos que estavam em dois carros e uma moto deram suporte.

A conselheira confirmou ao ac24horas que sua filha registrou um Boletim de Ocorrência e aguarda as investigações. “O boletim foi feito pela minha filha na Defla, já que era um final de semana. E a polícia está investigando, a Polícia Militar e a Polícia Civil fizeram um trabalho exaustivo no sábado, colhendo amostras de sangue porque eles também se feriram quando entraram na residência, então tinha muito sangue por toda a casa. Foram feitas as coletas dessas amostras, desses indícios e tudo mais, e nós estamos aguardando o resultado da investigação policial”, contou Dulcinéia.

Conforme Henrique Maciel, ele mesmo já conversou com a conselheira e as investigações estão avançadas. “Já estamos com o inquérito aberto, eu conversei com a conselheira e o que posso dizer é que estamos bem avançados na investigação”, concluiu o diretor da Polícia Civil acreana.